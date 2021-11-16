Оккупанты обстреляли прифронтовую Марьинку из минометов: фото разрушений

Пророссийские боевики обстреляли Марьинку на Донетчине утром 16 ноября. Снаряды разрушили один жилой дом и повредили двор.

В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что обстрелы боевики вели по направлению села Трудовское.

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Марьинку обстреляли из минометов

Враг применил минометы калибра 82 миллиметра. В общей сложности на территорию Марьинки приземлились 13 мин. Расстояние от зоны попадания от фактической линии разграничения сторон составляет около 600 метров. В штабе ООС отмечают, это свидетельствует о том, что оккупанты целево обстреливали дома гражданских.

Нарушения зафиксированы и переданы мониторинговой миссии ОБСЕ. Также правоохранительные органы начали расследование нарушений законов и обычаев войны.

Смотрите фото с оказавшейся под обстрелом Марьинки / Фото штаба ООС:

Ранее оккупанты обстреляли поселок Невельское

14 ноября оккупанты обстреляли поселок Невельское, что на Донбассе. Разрушения получили 9 жилых домов, три из них – полностью разрушены.

Кратко об обстреле Невельского:

Обстрел села произошел в ночь на 14 ноября.

Под завалами оказались пожилые мужчина и женщина. Их из-под руин доставали спасатели.

К счастью, пострадавших нет.

Полиция начала уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Текст публикации штаба ООС:

Украинская сторона СЦКК продолжает информировать общественность о фактах нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Вооруженные формирования Российской Федерации наращивают количество обстрелов населенных пунктов, расположенных на подконтрольном правительству Украины стороне линии разграничения сторон.

Так, в сентябре текущего года вооруженными формированиями РФ было произведено семь обстрелов, в октябре – девять, а в текущем месяце, по состоянию на 16 ноября, было зафиксировано уже восемь обстрелов.

16 ноября в период с 07:50 до 08:20 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Марьинка с применением минометов калибра 82 миллиметра.

Огонь велся по направлению населенного пункта Трудовское, было зафиксировано попадание 13 мин. В результате обстрела разрушен жилой дом и прилегающая территория по адресу: села Марьинка, улица Прокофьева, 236.

Расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон составляет около 600 метров, что свидетельствует об умышленном обстреле вооруженными формированиями РФ жилой застройки.

Данные факты были установлены и документированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Также по данному факту с целью внесения соответствующих сведений в ЕРДР и начала досудебного следствия по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны), материалы переданы Донецкой областной прокуратуре.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженными формированиями РФ минских договоренностей, а также режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, введенного по соглашению сторон 27 июля 2020 года. А главное – свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения.