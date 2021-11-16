У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що обстріл бойовики вели з напрямку села Трудівське.

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Мар'їнку обстріляли з мінометів

Ворог застосував міномети калібру 82 міліметри. Загалом на територію Мар'їнки приземлились 13 мін. Відстань від зони влучань від фактичної лінії розмежування сторін становить близько 600 метрів. У штабі ООС наголошують, це свідчить про те, що окупанти цільово обстрілювали домівки цивільних.

Порушення зафіксували і передали моніторинговій місії ОБСЄ. Також правоохоронні органи розпочали розслідування за порушення законів та звичаїв війни.

Дивіться фото з Мар'їнки, що опинилась під обстрілом / Фото штабу ООС:

Раніше окупанти обстріляли селище Невельське

14 листопада окупанти обстріляли селище Невельське, що на Донбасі. Руйнувань зазнали 9 житлових будинків. три з них – повністю зруйновані.

Коротко про обстріл Невельського:

Обстріл села стався у ніч на 14 листопада.

Під завалами опинились літні чоловік та жінка. Їх з-під руїн діставали рятувальники.

На щастя, постраждалих немає.

Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Текст публікації штабу ООС:

Українська сторона СЦКК продовжує інформувати громадськість про факти порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Збройні формування Російської Федерації нарощують кількість обстрілів населених пунктів, розташованих на підконтрольному урядові України боці лінії розмежування сторін.

Так, у вересні поточного року збройними формуваннями РФ було здійснено сім обстрілів, у жовтні – дев'ять, а в поточному місяці, станом на 16 листопада, було зафіксовано вже вісім обстрілів.

16 листопада у період з 07:50 до 08:20 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Мар’їнка із застосуванням мінометів калібру 82 міліметри.

Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Трудівське, було зафіксовано влучання 13 мін. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок та прилегла територія за адресою: села Мар'їнка, вулиця Прокоф’єва, 236.

Відстань зони влучань від фактичної лінії розмежування сторін становить близько 600 метрів, що свідчить про навмисний обстріл збройними формуваннями РФ житлової забудови.

Дані факти були встановлені та задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Також за даним фактом, з метою внесення відповідних відомостей до ЄРДР і початку досудового слідства за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни), матеріали передано Донецькій обласній прокуратурі.

Українська сторона СЦКК підкреслює, що даний факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ мінських домовленостей, а також режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року. А головне – свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров'я мирного населення.