Оккупанты обстреляли продовольственные склады на Луганщине: хотят вызвать в области голод
Источник:Людмила Денисова
За неделю в Северодонецке оккупанты несколько раз обстреляли продовольственные склады. Таким образом они хотят вызвать в области голод.
Оккупанты обстреливают склады с продовольствием не только на Луганщине, но и в других областях. В результате ударов возникают пожары. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова 26 марта.
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Рашисты системно уничтожают продуктовые склады и в других регионах страны, недавно артиллерией было разрушено хранилище продовольствия на Киевщине.
– пишет Денисова.
Чиновница отмечает, что лишение мирных жителей продовольствия является грубым нарушением международного гуманитарного права. Она обратилась к международному сообществу с просьбой отреагировать на ситуацию.
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