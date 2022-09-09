Утром в Сумской области раздался взрыв: было прямое попадание ракеты в терапевтическое отделение

Оккупанты 9 сентября обстреляли село Большая Писаревка на Сумщине. Зафиксировали прямое попадание в терапевтическое отделение.

Дмитрий Живицкий – глава Сумской ОВА – сообщил, что взрыв прогремел около 09:00. Россияне фактически полностью разрушили крышу одноэтажного здания больницы.

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По словам Живицкого, в больнице – повреждены стены и выбиты окна с рамами. Все имущество внутри сгорело. Кроме того, в результате обстрела пострадали:

здание лицея;

2 частных дома;

детсад.

Пострадали 8 человек

Живицкий рассказал, что в здании садика выбито 30 окон. В частности, пострадал пищеблок и котельная.

Также комнаты внутри усеяны осколками от разбитых окон. Повреждена и мебель внутри детского сада.

К счастью, детей в этом садике не было. Но ранены восемь человек, травмы разной степени тяжести,

– говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Враг полностью разрушил детсад в Харькове

Российские захватчики еще раз обстреляли Харьков. Враг повредил 5 многоэтажек, а также:

несколько частных жилых домов;

развлекательный центр;

детский сад.

По предварительным данным, пострадали 10 человек. Их госпитализировали.

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