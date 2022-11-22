Оккупанты накануне обстреляли территорию ЗАЭС: что повредили и насколько это опасно

Последние несколько дней российские оккупанты мощно обстреливали территорию Запорожской АЭС. Однако они перестарались и нанесли большие повреждения, чем надеялись.

Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил провести оценку этих повреждений, поскольку на станции есть представители организации.

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Однако оккупанты заявили, что не могут допустить наблюдателей МАГАТЭ на определенные объекты. На территории Запорожской АЭС бегает представитель от "Росатома" Ренат, который что-то разрешает или не разрешает. Именно он заявил, если представители МАГАТЭ хотят проверить объект, не имеющий ничего общего с ядерной безопасностью, им будет отказано в доступе.

Находящаяся там группа МАГАТЭ сообщила, что во время последних обстрелов повреждена инфраструктура – здание для хранения радиоактивных отходов, кабель к одному из реакторов и вспомогательные здания,

– рассказал корреспондент из Запорожья.

"Здесь нужно сразу успокоить людей, что поврежденное здание для хранения радиоактивных отходов – это, к счастью, не площадка отработанного ядерного топлива. Туда ничего не прилетело", – отметил корреспондент.

Известно, что в здании, куда попали россияне, хранятся в металлических бочках разные предметы, имевшие контакт с радиацией.

Важно, что после обстрела нет опасной ядерной утечки, а радиационная ситуация на станции осталась такой же. Однако риски возрастают во время того, как рашисты гатят из минометов и другого оружия по территории Запорожской АЭС.

Смотрите видео о ситуации на ЗАЭС:

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