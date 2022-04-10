Оккупанты обстреляли Угледар: 9-летняя девочка получила ранение глаза

Российские оккупанты совершили очередной обстрел города Угледар в Донецкой области. В результате обстрела пострадал ребенок и один взрослый человек.

Россияне стреляли из оккупированных районов

Оккупанты обстреляли Угледар в субботу, 9 апреля. Враг коварно вел огонь из оккупированных населенных пунктов Волновахского района.

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В результате обстрела 9-летняя девочка и один взрослый получил ранения. Сообщается, что у ребенка осколочное ранение глаза.

Девочку отправили в Днепр в областную детскую больницу.

По данным следствия, 9 апреля 2022 года со стороны оккупированных населенных пунктов Волновахского района на г. Угледар совершена очередная атака. Ранены взрослый и 9-летний ребенок – девочка с огнестрельным осколочным ранением глаза направлена ​​в Днепропетровскую областную детскую больницу,

– говорится в сообщении Офиса Генпрокуратуры.

Ранее в Офисе Генпрокурора сообщили, что по состоянию на 10 апреля в Украине из-за войны уже погибли 177 детей. Еще более 330 детей получили ранения.

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