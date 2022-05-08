Оккупанты обстреляли водоканал в Попасной: миллион человек остались без воды

В Луганской области российские оккупанты 8 мая обстреляли мощности Попаснянского водоканала. Поэтому примерно миллион человек остались без централизованного водоснабжения.

Речь и об оккупированных территориях области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Как он рассказал, в результате обстрела разрушены здания подстанции и распределительный трансформатор на одной из фильтровальных станций водоканала.

Орки попали по мощностям Попаснянского водоканала. Без воды – миллион человек, включая оккупированные территории,

– отметил Гайдай.

В каких населенных пунктах нет воды

Из-за действий российских захватчиков водоснабжение полностью приостановлено на неопределенный срок в некоторых населенных пунктах. В частности, в Попасной, Золотом, Горном, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антраците, а также в поселках Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Волчеяровка, Малорязанцево и Лисичанское.

Когда удастся решить проблему

Гайдай добавил, что возобновить водоснабжение можно только после прекращения боевых действий.

Ситуация в Луганской области: последние новости

Российские захватчики ночью 8 мая открыли огонь по Шипилову в Луганской области. В результате под завалами оказались по меньшей мере 11 человек. Также разрушен двухэтажный дом.

По словам Сергея Гайдая, больница в Луганске переполнена телами ликвидированных и тяжелораненых российских военных. В то же время пострадавшие оккупанты имеют немного шансов на выживание из-за нехватки лекарств.

Оккупанты 7 мая обстреляли авто, которым эвакуировали жителя Камышеватки в Попаснянском районе. К счастью, никто не пострадал.

В Северодонецке россияне обстреляли больницу, поэтому она получила значительные повреждения. Также они продолжили стрелять по химическому заводу "Азот".

В поселке Белогоровка в Северодонецком районе оккупанты сбросили авиабомбу на школу, в которой прятались люди из почти всего села. По предварительным данным, погибли 60 человек. В то же время из-под обломков удалось спасти 30 человек.

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Сергей Гайдай 8 мая сообщил, что украинские военные отошли от Попасной и закрепились на лучших позициях. Это пришлось сделать, ведь город почти полностью разрушен, и там трудно держать оборону.