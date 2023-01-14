Россияне обстреляли Запорожье и Николаевщину: на гражданском объекте вспыхнул пожар
Источник:Виталий Ким
Российские военные утром 14 января атаковали Запорожье и Николаевскую область. Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре.
В результате вражеских обстрелов на одном из гражданских объектов Николаевской области вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
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Что известно об очередной атаке россиян
Российские захватчики с 06:09 утра субботы обстреляли Очаков и Очаковскую общину. Били из реактивных систем залпового огня.
В результате вражеской атаки повреждены окна многоэтажки. Кроме того, произошло возгорание гаража и двух автомобилей.
В результате попаданий реактивных снарядов, на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет,
– отметил Ким.
Также он добавил, что в 06:30 оккупанты ударили по Куцурубской общине. В одном из населенных пунктов поврежден жилой дом. Предварительно обошлось без пострадавших.
Оккупанты снова ударили по Запорожью
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что утром враг в очередной раз обстрелял Запорожье. Информация о взрывах, которые слышали горожане, уточняется.
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Российские военные обстреляли Харьков
- Утром 14 января российские захватчики также обстреляли Харьков.
- Оккупанты целили по гражданской инфраструктуре. В городе два прилета.
- Глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что враг атаковал Индустриальный район. Оккупанты ударили рэкетами С-300. На месте прилета работают экстренные службы.
- Данных о пострадавших пока нет.