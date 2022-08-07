Целились по контейнерам отработанного ядерного топлива: оккупанты снова обстреляли ЗАЭС

Оккупанты продолжают осуществлять провокации на Запорожской АЭС. Вечером 6 августа войска агрессора обстреляли ЗАЭС и едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива.

Работник ЗАЭС получил осколочное ранение

Оккупанты нанесли ракетный обстрел по площадке ЗАЭС и попали непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

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Как отметили в Энергоатоме, россияне, скорее всего, целили именно по 174 контейнерам, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. Сообщается, что в каждом из контейнеров по 24 сборки отработанного ядерного топлива.

В результате обстрела повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки с отходами ядерного топлива. Также повреждено 800 квадратных метров оконных поверхностей.

Временное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива невозможно,

– сообщили в Энергоатоме.

Из-за обстрела работник ЗАЭС получил осколочное ранение и был доставлен в городскую больницу.

российский персонал ЗАЭС скрылся от обстрелов

В Энергоатоме рассказали, что все российские военные, которых на площадке ЗАЭС находится до 500 человек, а также персонал росатома, заранее скрылись в бункерных помещениях станций кризисного центра и центра технической поддержки.

Кроме ЗАЭС, российские военные стреляли вблизи территории завода строительных конструкций и водозабора в городе Энергодар.

На ЗАЭС отключили два энергоблока

Глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона заявил о низкой эффективности международных организаций, в частности МАГАТЭ. Он сказал, что они не выполняют свои задачи.

Старух напомнил, что с 5 марта после обстрела от сети отключен 3 энергоблок. Также в результате обстрелов 5 августа пришлось отключить и 4 энергоблок. В то же время, он отметил, что радиационный фон в норме.

Что известно о провокациях россиян на ЗАЭС

В пятницу, 5 августа, оккупанты дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Во время первого обстрела было зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС.

После второго обстрела также были зафиксированы три "прилета" и оккупанты попали по площадке станции возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.

Обстрел оккупантов серьезно повредил азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Взрывы в Энергодаре раздавались и в субботу, 6 августа.

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