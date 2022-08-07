Целились по контейнерам отработанного ядерного топлива: оккупанты снова обстреляли ЗАЭС
Источник:Энергоатом
Оккупанты продолжают осуществлять провокации на Запорожской АЭС. Вечером 6 августа войска агрессора обстреляли ЗАЭС и едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива.
Работник ЗАЭС получил осколочное ранение
Оккупанты нанесли ракетный обстрел по площадке ЗАЭС и попали непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.
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Как отметили в Энергоатоме, россияне, скорее всего, целили именно по 174 контейнерам, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. Сообщается, что в каждом из контейнеров по 24 сборки отработанного ядерного топлива.
В результате обстрела повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки с отходами ядерного топлива. Также повреждено 800 квадратных метров оконных поверхностей.
Временное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива невозможно,
– сообщили в Энергоатоме.
Из-за обстрела работник ЗАЭС получил осколочное ранение и был доставлен в городскую больницу.
российский персонал ЗАЭС скрылся от обстрелов
В Энергоатоме рассказали, что все российские военные, которых на площадке ЗАЭС находится до 500 человек, а также персонал росатома, заранее скрылись в бункерных помещениях станций кризисного центра и центра технической поддержки.
Кроме ЗАЭС, российские военные стреляли вблизи территории завода строительных конструкций и водозабора в городе Энергодар.
На ЗАЭС отключили два энергоблока
Глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона заявил о низкой эффективности международных организаций, в частности МАГАТЭ. Он сказал, что они не выполняют свои задачи.
Старух напомнил, что с 5 марта после обстрела от сети отключен 3 энергоблок. Также в результате обстрелов 5 августа пришлось отключить и 4 энергоблок. В то же время, он отметил, что радиационный фон в норме.
Что известно о провокациях россиян на ЗАЭС
В пятницу, 5 августа, оккупанты дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Во время первого обстрела было зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС.
После второго обстрела также были зафиксированы три "прилета" и оккупанты попали по площадке станции возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.
Обстрел оккупантов серьезно повредил азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Взрывы в Энергодаре раздавались и в субботу, 6 августа.
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