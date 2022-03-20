Оккупанты обстреляли здание колхозной кладовой на Житомирщине
Оккупанты продолжают бездумно бить по самым разнообразным украинским объектам. Сегодня стало известно, что российская армия обстреляла колхозную кладовую на Житомирщине.
Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области, инцидент произошел в 01:45 20 марта на территории Коростенского района.
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Что известно о пожаре
В результате ракетного удара, нанесенного россиянами, на колхозной кладовой Коростенского района вспыхнул пожар. Сообщается, что для его тушения привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу спецтехники.
Сейчас пожар ликвидирован. Погибших и травмированных нет.
Фото с места событий:
Напомним, что 18 марта оккупанты обстреляли село Будо-Воробьи Коростенского района Житомирской области. В результате атаки повреждены частный жилой дом и хозяйственное здание.
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