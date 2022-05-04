В Днепре ракета попала в железную дорогу

В Укрзализныце сообщили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту железнодорожной инфраструктуры в Днепре. К счастью, пострадавших среди железнодорожников нет.

Об обстреле железной дороги сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин. Россияне нанесли удар во время воздушной тревоги, которую накануне объявили почти по всей стране.

Заметьте Филатов сообщил об обстрелах прямо в центре Днепра

Пострадавших, к счастью, нет

Как сообщил Александр Камышин, к счастью, в результате атаки никто не пострадал. Несмотря на то, что последствия удара будут оцениваться только после окончания воздушной тревоги.

Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет. Степень повреждений оценим по окончании воздушной тревоги,

– сообщил Камышин.

Напомним, что распространять фото и видео с последствиями обстрелов во время воздушной тревоги запрещено. Это может скорректировать огонь противника.

Почти по всей стране раздается воздушная тревога. Ее объявили около 20:00. По состоянию на 21:10 угроза атаки сохраняется почти во всех областях, а также в Каховском районе Херсонщины и Краматорском районе Донецкой области. О взрывах сообщается в Черкассах. Броварах, Киеве, Николаеве, Запорожье и в Днепре.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в Днепре оккупанты попали в центр города. В Черкассах сработало ПВО. Также, вероятно, ПВО сработала и в столице. Оставайтесь в укрытиях и следите за обновлениями городских администраций.

Оккупанты обстреливают железнодорожные объекты

Во время воздушной тревоги 3 мая оккупанты нанесли ракетный удар по 6 объектам железнодорожной инфраструктуры. В частности, в Кировоградской области, из-за чего есть погибшие и раненные.

Также оккупанты попали в железнодорожную подстанцию ​​в городе Воловец на Закарпатье. Это первая атака в регионе с начала полномасштабной войны.

Из-за ракетных ударов по Львову на подъезде к городу остановили ряд поездов. Кроме того, несколько рейсов пришлось вечером 3 мая отменить.

Всего 3 мая из-за массированных ракетных ударов по железнодорожным объектам задержали 14 поездов. По словам Александра Камышина, повреждения инфраструктуры тяжелые.

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