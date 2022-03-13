Оккупанты обстреляли жилые дома и школу в Угледаре
Источник:Нацполиция
Российские захватчики продолжают бомбить Донетчину. Минометным огнем враг накрыл жилые кварталы в городе Угледар.
Полицейские Донбасса показали в сети последствия вражеского обстрела. Они подробно документируют военные преступления россиян.
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Предварительно – без жертв
Правоохранители уточнили, что разрушения получили 4 многоэтажки в Углердаре. Снаряд попал и на местную школу. По предварительным данным, пострадавших нет. На местах жителям помогает полиция.
В ночь на 13 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия пытается подготовить резервы для наступления на Угледар, а также Запорожье и Северодонецк.
Последствия обстрелов в Угледаре / Фото Нацполиции
Россияне атаковали Угледар / Фото Нацполиции
Как сообщил ранее председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко, украинские защитники останавливают целые подразделения оккупантов, но за ними следуют следующие.
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