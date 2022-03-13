Поліцейські Донеччини показали у мережі наслідки ворожого обстрілу. Вони детально документують воєнні злочини росіян.

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Попередньо – без жертв

Правоохоронці уточнили, що руйнувань зазнали 4 багатоповерхівки у Вуглердарі. Снаряд влучив й на територію місцевої школи. За попередніми даними, постраждалих немає. На місцях мешканцям допомагає поліція.

У ніч проти 13 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія намагається підготувати резерви для наступу на Вугледар, а також Запоріжжя та Сєвєродонецьк.



Наслідки обстрілів у Вугледарі / Фото Нацполіції



Росіяни атакували Вугледар / Фото Нацполіції

Як повідомив раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко, українські захисники зупиняють цілі підрозділи окупантів, але за ними ідуть наступні.

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