Оккупанты обвиняют в обстреле Киева Украину и уже второй раз отчитались об уничтожении "Артема"

Россия пытается снять ответственность за ракетный удар по Киеву. Российские пропагандисты уже забыли, о чем врали в апреле, и во второй раз отчитались об "уничтожении" завода "Артем".

Очередной российский фейк опроверг Сергей Лещенко – советник главы Офиса Президента. Он заявил, что Россия чувствует безнаказанность за свои преступления и прибегает ко лжи, чтобы снять с себя ответственность за гражданские потери, сообщает 24 канал.

Заметьте Враг сатанеет и хочет нас запугать, – Кличко после ударов призвал киевлян не терять бдительности

Лещенко заявил, что когда российская ракета попала в жилой дом, пропагандисты государства-агрессора бросили новый фейк. На этот раз в России лгут, что украинская ракета попала в украинцев и привела к жертвам.

Советник главы ОП подчеркнул, что, конечно, это фейк. Российских пропагандистов уже неоднократно разоблачали во лжи. Лещенко вспомнил, как россияне врали, пытаясь переложить на Украину ответственность за преступления в Буче, за бомбардировку вокзала в Краматорске, за подрыв театра в Мариуполе.

В этот раз Россия пытается снять ответственность за то, что ее преступления ведут к жертвам. На пропагандистских ресурсах страны-агрессора опубликовали лживые сообщения, что здание якобы разрушили украинской ракетой "Бук".

Лещенко подчеркнул, что это ложь. Дом разрушила российская крылатая ракета.

Кстати, объясняя этот удар, Россия заявила, что она якобы уничтожает оборонное предприятие. Только напомню, что два месяца назад, еще 29 апреля 2022 года, Россия уже заявляла, что полностью уничтожила это предприятие,

– подчеркнул Лещенко.

Он добавил, что говорится о заводе "Артем". Лещенко объяснил, что такими действиями российские оккупанты хотят посеять среди украинцев панику и уныние.

Ракетный удар по Киеву

Российские захватчики в ночь на 26 июня нанесли по Киеву удар 4 ракетами. Оккупанты намеренно стреляли по гражданской инфраструктуре.

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – подчеркнул, что действия россиян ничем не отличаются от терактов талибов или "Хезболлы".

"Утро воскресенья разбудило Киев не пением птиц, а взрывами. 4 "высокоточные" российские ракеты ударили по жилым объектам в центре столицы. "Вторая армия мира" ничем не отличается от талибов или "Хезболлы", уничтожающих цивилизацию", – заявил Подоляк.

Он добавил, что всех террористов всегда ждет один финал – расплата.

В результате ракетного удара, к сожалению, погиб один человек. Известно о 6 пострадавших.

Важно – российские оккупанты попали в ТРЦ в Кременчуге: смотрите видео