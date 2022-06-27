Черговий російський фейк спростував Сергій Лещенко – радник глави Офісу Президента. Він заявив, що Росія відчуває безкарність за свої злочини та вдається до брехні, аби зняти з себе відповідальність за цивільні втрати, повідомляє 24 канал.

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Лещенко заявив, що коли російська ракета влучила у житловий будинок, пропагандисти держави-агресорки вкинули новий фейк. Цього разу у Росії брешуть, що українська ракета влучила в українців та призвела до жертви.

Радник глави ОП наголосив, що, звичайно, це – фейк. Російських пропагандистів вже неодноразово викривали у брехні. Лещенко пригадав, як росіяни брехали, намагаючись перекласти на Україну відповідальність за злочини у Бучі, за бомбардування вокзалу у Краматорську, за підрив театру у Маріуполі.

Цього разу Росія намагається зняти відповідальність за те, що її злочини призводять до жертв. На пропагандистських ресурсах країни-агресорки опублікували брехливі повідомлення, що будинок начебто зруйнували українською ракетою "Бук".

Лещенко наголосив, що це – брехня. Будинок зруйнувала російська крилата ракета.

До речі, пояснюючи цей удар, Росія заявила, що начебто вона знищує оборонне підприємство. Лише нагадаю, що два місяці тому, ще 29 квітня 2022 року, Росія вже заявляла, що повністю знищила це підприємство,

– наголосив Лещенко.

Він додав, що мовиться про завод "Артем". Лещенко пояснив, що такими діями російські окупанти хочуть посіяти серед українців паніку та зневіру.

Ракетний удар по Києву

Російські загарбники у ніч на 26 червня завдали по Києву удар 4 ракетами. Окупанти навмисно били по цивільній інфраструктурі.

Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента – наголосив, що дії росіян нічим не відрізняються від терактів талібів чи "Хезболли".

"Ранок неділі розбудив Київ не співом птахів, а вибухами. 4 "високоточні" російські ракети вдарили по житлових об'єктах у центрі столиці. "Друга армія світу" нічим не відрізняється від талібів чи "Хезболли", які знищують цивілізацію", – заявив Подоляк.

Він додав, що всіх терористів завжди чекає один фінал – розплата.

Внаслідок ракетного удару, на жаль, загинула одна людина. Відомо про 6 постраждалих.

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