Оккупанты обыскивают здания, ищут оружие, – мэр Славутича

Сегодня, 27 марта, российские оккупанты заходили в Славутич. Они обыскивают здания, чтобы найти оружие.

Об этом сообщил городской голова Славутича Юрий Фомичев в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Сомнительно, что оккупантам удастся что-то найти. Ведь, по словам Фомичева, в Славутиче оружия нет. Бойцы теробороны присоединились к подразделениям Вооруженных Сил Украины и забрали оружие с собой. Они будут сражаться с врагом на других направлениях.

Самое первое, что надо Славутичу сегодня, – контрнаступление наших Вооруженных Сил, чтобы мы выгнали оккупанта вон к границам и держали их там,

– добавил господин Фомичев.

Сейчас местная власть работает над организацией зеленых коридоров: нужно вывезти женщин и детей, а также доставить в город украинскую гуманитарную помощь.

Юрий Фомичев подчеркнул, что никаких вещей от оккупантов они не собираются принимать и сотрудничать с ними не будут.

Напомним, Славутич с 26 марта временно оккупирован российскими войсками. Бойцы теробороны достойно боролись против врага, который имел количественное преимущество. В результате боев погибли по меньшей мере трое украинских героев.

Из-за того, что территория вокруг Славутича уже была оккупирована, ВСУ не могли присоединиться к борьбе, но была поддержка артиллерией. Впрочем, по словам Фомичева, когда российские военные вплотную подошли к городу, решили, что по Славутичу артиллерия работать не будет. Сейчас бойцов теробороны передислоцировали в ВСУ вместе с оружием.

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