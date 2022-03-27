Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

Важливо Славутич під українським прапором, – мер запевнив, що жодної "гуманітарки" від росіян не беруть

Сумнівно, що окупантам вдасться щось знайти. Адже, за словами пана Фомічева, у Славутичі зброї немає. Бійці тероборони приєдналися до підрозділів Збройних Сил України та забрали зброю з собою. Вони будуть боротися з ворогом на інших напрямках.

Найперше, що треба Славутичу сьогодні – контрнаступ наших Збройних Сил, щоб ми вигнали окупанта геть до кордонів і тримали їх там, – додав пан Фомічев.

Зараз місцева влада працює над організацією зелених коридорів: потрібно вивезти жінок та дітей, а також доставити в місто українську гуманітарну допомогу.

Юрій Фомічев підкреслив, що жодних речей від окупантів вони не збираються приймати і співпрацювати з ними не будуть.

Нагадаємо, Славутич з 26 березня тимчасово окупований російськими військами. Бійці тероборони гідно боролися проти ворога, який мав кількісну перевагу. Внаслідок боїв загинули щонайменше троє українських героїв.

Через те, що територія навколо Славутича вже була окупована, ЗСУ не могли долучитися до боротьби, але була підтримка артилерією. Утім, за словами Фомічева, коли російські військові впритул підійшли до міста, вирішили, що по Славутичу артилерія працювати не буде. Наразі бійців тероборони передислокували до ЗСУ разом зі зброєю.

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