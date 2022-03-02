Оккупанты отдали нам троих пленных мирных жителей, – мэр Конотопа
Оккупанты пытаются захватить Конотоп на Сумщине, однако местные власти противостоят врагу. Российские захватчики отдали троих пленных мирных жителей.
Об этом в эфире 24 канала сказал мэр Конотопа Артем Семенихин. Он отметил, что в городе люди активно работают: кто занимается волонтерством, а кто выявляет диверсантов.
На тему Россия напала на Украину: хронология основных событий
"Выстрелов пока нет. Ситуация остается напряженной. Конотоп под контролем людей. Они нам отдали троих наших пленных горожан. Мы им – ничего", – рассказал мэр.
Ситуация в городе
В Конотопе несколько раз была воздушная тревога.
Над нашим городом проходила вражеская авиация. Мы видели Ми-24. Горожане все сплочены и готовы защищать город, никто не собирается сдаваться,
– сказал Семенихин.
Обратите внимание Мэр Конотопа говорит, что враги выдвинули ультиматум: люди готовы "еб**ить"
Мэр Конотопа о ситуации в городе: смотрите видео