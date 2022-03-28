Оккупанты отпустили депутата Генического городского совета Алексея Коновалова
Источник:фейсбук-страница Юрия Соболевского
Россияне отпустили Алексея Коновалова, депутата Генического городского совета от "Слуги народа". Ранее оккупанты остановили его на блокпосте и задержали.
Это произошло 28 марта около 10:00, когда Коновалов вместе с женой ехали в сторону Геническа. Соответствующую информацию обнародовал Юрий Соболевский, заместитель главы Херсонского облсовета.
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Политика забрали, его жену – оставили
По словам Соболевского, российские военные похитили Коновалова после проверки документов. После этого с ним пропала связь. При этом жену политика не трогали, она осталась на месте. Как пояснил представитель областного совета, у оккупантов есть списки "интересующих их лиц" – и Коновалов был среди них.
Коновалова уже отпустили
Перед 16:00 в комментариях к своему же фейсбук-сообщению Соболевский написал, что задержанного "слугу народа" отпустили. "Только что сообщили, что Алексей Коновалов на свободе", – написал он.
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