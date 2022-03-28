Це сталося 28 березня близько 10:00, коли Коновалов разом із дружиною їхали у бік Генічеська. Відповідну інформацію оприлюднив Юрій Соболевський, заступник глави Херсонської облради.

Читайте також У Генічеську почали роздавати рублі – пенсіонери міняють їх на гривні

Політика забрали, його дружину – залишили

За словами Соболевського, російські військові викрали Коновалова після перевірки документів. Після цього з них пропав зв'язок. При цьому, дружину політика не чіпали, вона залишилася на місці. Як пояснив представник обласної ради, окупанти мають списки "цікавих їм осіб" – й Коновалов був серед них.

Коновалова вже відпустили

Перед 16:00 у коментарях до свого ж фейсбук-допису Соболевський написав, що затриманого "слугу народу" відпустили. "Щойно повідомили, Олексій Коновалов на волі", – написав він.

Як ЗСУ знищуть техніку росіян на Херсонщині: дивіться відео