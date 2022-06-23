Оккупанты отпустили из плена проректора Херсонского госуниверситета

Российские оккупанты отпустили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника из плена. Теперь он уже в безопасности.

Проректор находится на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщил ректор университета Александр Спиваковский на фейсбук-странице 23 июня.

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Максима Винника освободили из плена

Спиваковский говорит, что Максим Винник сам позвонил по телефону и рассказал, что находится в безопасности.

Проректор Херсонского государственного университета Максим Винник уже находится на подконтрольной Правительству территории Украины. Только что позвонил по телефону и сообщил, что с ним наконец-то все хорошо и он в безопасности!

– говорится в сообщении.

Ректор Херсонского вуза поблагодарил всех, кто занимался судьбой Максима Винника.

"Спасибо образовательному сообществу – преподавателям, сотрудникам, студентам нашего университета и других университетов страны и зарубежья… Спасибо Министерству образования и науки Украины, международным и государственным правозащитным институциям, правоохранительным органам, общественности, журналистам… Всем-всем!" – с радостью отмечает Александр Спиваковский.

Что известно о похищении проректора Херсонского университета

14 июня СМИ сообщили, что российские оккупанты захватили главный корпус Херсонского университета. Потом они ворвались в общежитие, похитили проректора Максима Винника и увезли его в неизвестном направлении.

Как сообщили очевидцы, мужчину схватили вооруженные россияне, а схватить его приказала Татьяна Томилина. Она же руководила и захватом главного корпуса ХГУ. Томилина с 2014 года известна своими пророссийскими взглядами.

Последние новости из Херсона

Утром 23 июня Генштаб сообщил о том, что российские захватчики хотят штурмовать населенные пункты в Николаевской области, чтобы выйти на границы Херсона. Речь идет о направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево.

Украинские защитники решительно продвигаются в направлении Херсона. Однако любую информацию по этому поводу следует распространять очень осторожно, чтобы не навредить украинским защитникам. Заместительница Минобороны Анна Маляр говорит, что "информация об освобождении или потере населенного пункта, предоставленная до завершения операции, считается некорректной. Это вредит ВСУ". Официальные данные всегда докладывает Генштаб.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ о ситуации на фронте: видео