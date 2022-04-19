Оккупанты перебрасывают противовоздушные системы "Тор" в район Харьковской области

Российские военные решили развернуть противовоздушную оборону в Харьковской области. Оккупанты стягивают зенитные ракетные комплексы "Тор".

Россияне создают оборону для наступательной группировки

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы "Тор". Цель оккупантов – создать противовоздушную оборону для наступательной группировки.

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По имеющейся информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область,

– говорится в сообщении Генштаба.

На границе с Харьковской областью враг развернул комплексы С-400 и С-300

В Генштабе ВСУ также информируют, что в приграничных с Украиной районах Белгородской области россияне развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

Как говорится в сообщении, российские военные развернули дивизионы для прикрытия основных пунктов управления и тыловых районов.

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