Оккупанты перебрасывают войска в Белгородскую и Воронежскую области

На Северском направлении российские захватчики продолжают перегруппировывать подразделения для дальнейшего сосредоточения в приграничных с Украиной районах.

Об этом в вечерней сводке от 14 апреля сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, добавив, что в Белгородской области Россия развернула полевые лагеря.

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Враг перебрасывает войска

Согласно полученной информации, вражеские войска продолжают ротацию войск. Личный состав перемещается в области, граничащими с Луганском и Харьковом.

С территории Брянской и Курской областей происходит перемещение в Белгородскую и Воронежскую области России,

– пишут в Генштабе.

Ранее стало известно, что российские войска не только пытаются завершить перегруппировку в направлениях Белгорода и Воронежа, но и стягивают в эти регионы авиацию.

Обратите внимание – новые потери врага по состоянию на 14 апреля: смотрите видео