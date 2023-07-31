Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту: просят "сохранять спокойствие"

Российские захватчики опасаются новых ударов по Крымскому мосту. С этой целью они решили перекрыть движение по этой незаконной конструкции. Более того, призывают "сохранять покой".

Неспокойным показался поздний вечер 31 июля для жителей Крыма. Оккупанты решили перекрыть движение по Крымскому мосту, передает 24 Канал. Враги прекрасно понимают, что это не только незаконное сооружение, но и законная военная цель.

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Просят россиян "сохранять покой"

Почему решили остановить движение по Крымскому мосту – неизвестно. В то же время, телеграм-канал, посвященный этой конструкции, содержит целую инструкцию для оккупантов. В ней призывают россиян "сохранять покой и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

В телеграме расписали, что делать в случае, если водителей на Крымском мосту застала воздушная тревога. Да-да, сирены там не редкость.

Следовательно, если водители на мостовом переходе, их призывают не совершать опасных маневров, не покидать транспортное средство, а также не останавливаться во время движения. В то же время, просят не превышать скорость и двигаться в направлении выезда с незаконного объекта.

Если же водитель добрался до места осмотра, просят всех вернуться в транспортное средство. И уже после этого двигаться к безопасному месту, прислушиваясь к дальнейшим инструкциям.

В случае осмотра необходимо будет сложить свои вещи и отправиться в автомобиль. Оккупантов просят обратить внимание, все ли сели в транспортное средство. Наверное, опасаются, что кто-нибудь убежит на радостях.

А теперь любимое! Российских захватчиков просят не радоваться воздушной тревоге и не снимать ее на видео. Мол, не стоит это делать из соображений безопасности. На самом же деле они боятся радостной реакции украинцев, которые увидят эти ролики в сети.

Оккупантов учат безопасности на Крымском мосту / Инфографика "Крымский мост"

Кроме того, телеграм-каналы сообщают об эвакуации на вокзале "Керчь-Южная".

Ни на что не намекаем, но движение "Атеш" практически сразу после этих новостей сделало коротенький пост. В нем отмечают, что "Крым – это Украина. Все только начинается".