Оккупанты переодеваются в форму ВСУ и обстреливают гражданских

13 марта 2022 , 08:07
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Источник:

Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, российские оккупанты переодеваются в форму наших военных. Также они маскируются под гражданской одеждой.

Как отметили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. 

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Там враг размещает подразделения и технику на объектах повышенной угрозы. Кроме того, террористы переодеваются в гражданскую одежду и форму Вооруженных Сил Украины. Они:

  • стреляют в мирное население,
  • проводят незаконные проверки личных вещей и обыски.

Всё это противоречит требованиям Международного гуманитарного права.

Враг продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины,
– отметили в Генштабе ВСУ.

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Автор: Софія Мінджоса