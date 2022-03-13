Оккупанты переодеваются в форму ВСУ и обстреливают гражданских

По данным Генштаба, российские оккупанты переодеваются в форму наших военных. Также они маскируются под гражданской одеждой.

Как отметили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд.

Важно Россияне обстреляли международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине

Там враг размещает подразделения и технику на объектах повышенной угрозы. Кроме того, террористы переодеваются в гражданскую одежду и форму Вооруженных Сил Украины. Они:

стреляют в мирное население,

проводят незаконные проверки личных вещей и обыски.

Всё это противоречит требованиям Международного гуманитарного права.

Враг продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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