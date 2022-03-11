Оккупанты периодически стреляют по Донецку, чтобы запугать местных, – боец ООС

Боец Виталий на войне с 2015 года. Позиции его подразделения сосредоточились неподалеку от Донецка.

Согласно его словам, в этом регионе было жарко и до 24 февраля. Сейчас же главная цель врага – запугать мирное население.

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Что происходит под Донецком

Сейчас враг ежедневно обстреливает подразделение с артиллерии.

Практически целыми днями бьют и 120-е, и ствольная артиллерия, и грады через нас пролетают, – рассказывает Виталий.

Огонь оккупанты ведут и по самому Донецку, чтобы запугать местное население. Таким образом, российские войска хотят переманить население временно оккупированных территорий на свою сторону, поскольку в настоящее время их личные составы стремительно иссякают.

Украинские защитники на этом направлении по-прежнему стойко удерживают оборону.

Мы сильнее духом, чем они. Победа будет за нами!

– уверенно говорит Виталий.

Смотрите видео с места событий:

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