Оккупанты планировали диверсии, которые должны дискредитировать Украину – Гуменюк о стрельбе в Херсоне

Российские оккупанты прибегают к различным провокациям. Особенно у них развязаны руки на временно оккупированных территориях.

Так, в оккупированном Херсоне вечером 17 сентября была стрельба. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, что таким образом оккупанты планировали диверсии, передает 24 канал.

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Зачем диверсии россиянам

По словам Гуменюк, враг таким образом преследовал цель дискредитировать Украину.

Мы предупреждали, что с 17 по 20 сентября планируется целый ряд диверсионных мер, которые будут вредить имиджу ВСУ. Враг пытается создать провокации такого типа, чтобы люди в Херсонской области повернули свое понимание в другую сторону. Они хотят им донести информацию, что их не высвобождают, а захватывают.

– сказала Гуменюк.

По ее словам, перестрелка в Херсоне и другие мероприятия, которые они в первую очередь освещают на своих пропагандистских каналах, – это то, на что нужно обращать внимание. Если все еще не завершилось, а корреспондент рашистского телевидения уже в водовороте событий, то, скорее всего, это провокация.

Оккупанты хотят бежать из Херсона

Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные уничтожили все переправы через Днепр в Херсонской области. Оккупанты в панике ищут пути к отступлению. Оккупанты в отчаянии, ведь для того, чтобы возвести новую переправу, затопили 9 вагонов.

Депутат Херсонского областного совета военнослужащий Сергей Хлань рассказывал, что российские захватчики продолжают терроризировать жителей временно оккупированного Херсона. Они проводят обыски, занимаются мародерством и похищают людей.

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