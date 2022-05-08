Оккупанты планируют 9 мая стрелять в мирных жителей Мелитополя, которые выйдут на митинги

На 9 мая российские захватчики готовят в Мелитополе провокации и планируют вовлечь жителей города в процесс "победобесия", организовав празднование в этот день.

Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает 24 канал.

В то же время он предостерегает жителей о том, что оккупанты планируют обстрелы гражданских на митингах.

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По информации силовых структур, ВСУ, они (россияне – ред.) планируют стрелять в мирных граждан, планируют разгонять митингующих – делать все для того, чтобы спровоцировать хаос и панику 9 мая,

– сказал городской голова.

Двухдневный комендантский час в Мелитополе

По словам Федорова, после этого Россия будет обвинять в этом украинскую сторону, в частности, защитников Украины.

Глава Мелитополя сообщил жителям о том, что в городе будет действовать длительный комендантский час, который продлится с 8 по 10 мая. Его ввели для того, чтобы не дать возможность оккупантам сделать запланированные провокации.

Что может готовить Россия на 9 мая в Украине

В иностранных СМИ появляется информация о том, что Россия может объявить всеобщую мобилизацию в России, а в связи с этим и официальное объявление войны Украине. Еще один вариант, озвучиваемый в западных СМИ – провозглашение присоединения к России квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР".

По словам спикера МВД Украины Вадима Денисенко, Путин на параде 9 мая может прибегнуть к объявлению мобилизации или же открыто объявить войну Украине. Пойдет ли он на такой шаг, пока неизвестно.

В Минобороны Украины заявили о том, что 9 мая Россия может "выкинуть что-нибудь", но уверяют, что украинская армия готова. Но все же, несмотря на то, что война продолжается каждый день, в эту дату можно ожидать роста провокаций и обстрелов со стороны российской армии.

Политолог Игорь Чаленко убежден, что россиянам нужно любой ценой "продать" свою победу. Именно поэтому к 9 мая они будут продолжать давить на всех фронтах и будут пытаться сломать Мариуполь. Также он сказал, что вполне вероятно, что оккупанты продолжат активные бомбардировки по территории Украины.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также считает, что россияне могут прибегнуть к провокациям на 9 мая. В то же время добавил, что не ожидает от оккупантов какого-нибудь "нетрадиционного" поведения на 9 мая, ведь они и так ведут войну против Украины и ежедневно обстреливают города.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал местных позаботиться об укрытии на случай воздушной тревоги, в то же время сказал, что необходимости уезжать из Львова 8 и 9 мая нет.

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к горожанам с призывом на выходных – 7, 8 и 9 мая – оставаться дома или выехать за город.

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