Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає 24 канал.

Водночас він застерігає мешканців про те, що окупанти планують обстріли цивільних на мітингах.

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За інформацією силових структур, ЗСУ, вони (росіяни, – ред.) планують стріляти у мирних громадян, планують розганяти мітингувальників – робити все для того, щоб спровокувати хаос та паніку 9 травня,

– сказав міський голова.

Дводенна комендантська година у Мелітополі

За словами Федорова, після цього Росія буде звинувачувати в цьому українську сторону, зокрема захисників України.

Голова Мелітополя повідомив мешканців про те, що у місті буде діяти довга комендантська година, яка буде тривати з 8 до 10 травня. Її запровадили для того, аби не дати можливість окупантами зробити заплановані провокації.

Що може готувати Росія на 9 травня в Україні

В іноземних ЗМІ з'являється інформація про те, що Росія може оголосити загальну мобілізацію в Росії, а у зв'язку з цим і офіційне оголошення війни Україні. Ще один варіант, який озвучували у західних ЗМІ – проголошення приєднання до Росії квазіреспублік "ДНР" і "ЛНР".

За словами речника МВС України Вадима Денисенка, Путін на параді 9 травня може вдатись до оголошення мобілізації або ж відкрито оголосити війну Україні. Чи піде він на такий крок, поки невідомо.

У Міноборони України заявили про те, що 9 травня Росія може "викинути коника", але запевняють, що українська армія напоготові. Але все ж попри те, що війна триває кожен день, у цю дату можна очікувати зростання провокацій та обстрілів зі сторони російської армії.

Політолог Ігор Чаленко переконаний, що росіянам потрібно за будь-яку ціну "продати" свою перемогу. Саме тому до 9 травня вони продовжуватимуть тиснути на всіх фронтах і будуть намагатись "зламати" Маріуполь. Також він сказав, що цілком ймовірно, що окупанти продовжать активні бомбардування по території України.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк також вважає, що росіяни можуть вдатись до провокацій на 9 травня. Водночас додав, що не очікує від окупантів якоїсь "нетрадиційної" поведінки на 9 травня, адже вони й так ведуть війну проти України та щодня обстрілюють міста.

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав місцевих подбати про укриття на випадок повітряної тривоги, водночас сказав, що необхідності їхати зі Львова 8 та 9 травня нема.

У той же час мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до містян із закликом впродовж вихідних – 7, 8 та 9 травня – залишатись вдома або виїхати за місто.

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