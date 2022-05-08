Водночас мер Львова дав поради жителям міста. Зокрема, закликав не довіряти російським новинам та повідомленням у пропагандистських телеграм-каналах.

Зверніть увагу Релігія "побєдобєсія", або Чому 9 травня може стати спусковим гачком для Путіна

"Нікуди з міста їхати не треба. Не витрачайте пальне", – написав міський голова Львова.

Підіть і перевірте, чи доступне ваше укриття. Якщо воно закрите, то всіма можливими методами, включаючи дзвінок в поліцію, забезпечте собі укриття,

– додав Андрій Садовий.

Зауважте, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій раніше підготували рекомендації щодо 8 і 9 травня. Саме в цей період росіяни можуть збільшити кількість ракетних обстрілів та інших провокацій.

Небезпека 8 – 9 травня: що треба знати

З початку повномасштабної війни 24 лютого в Україні ні на день не зупинялися активні бойові дії. Проте 9 травня, коли на Росії святкують так званий день "побєдобєсія", може стати особливо небезпечним у всіх регіонах нашої держави.

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що на 9 травня дійсно очікують масованого обстрілу, при чому всієї території України. Водночас заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив, що в цей день можуть активізуватись російські диверсанти.

Крім того, вперше з 2010 року під час параду над Кремлем з'явиться повітряний командний пункт Іл-80, який називають літаком "судного дня". У Reuters вважають, що так Путін пошле Заходу попередження.

Водночас Путін на параді може оголосити загальнонаціональну мобілізацію та війну проти України (оскільки зараз росіянам кажуть тільки про "спецоперацію"). Однак Володимир Зеленський заспокоїв українців: "Для нас це нічого не змінює. Для нас війна вже триває 8 років, широкомасштабна війна триває понад 70 днів".

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