Водночас мер Львова дав поради жителям міста. Зокрема, закликав не довіряти російським новинам та повідомленням у пропагандистських телеграм-каналах.
Зверніть увагу Релігія "побєдобєсія", або Чому 9 травня може стати спусковим гачком для Путіна
"Нікуди з міста їхати не треба. Не витрачайте пальне", – написав міський голова Львова.
Підіть і перевірте, чи доступне ваше укриття. Якщо воно закрите, то всіма можливими методами, включаючи дзвінок в поліцію, забезпечте собі укриття,
– додав Андрій Садовий.
Зауважте, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій раніше підготували рекомендації щодо 8 і 9 травня. Саме в цей період росіяни можуть збільшити кількість ракетних обстрілів та інших провокацій.
Небезпека 8 – 9 травня: що треба знати
- З початку повномасштабної війни 24 лютого в Україні ні на день не зупинялися активні бойові дії. Проте 9 травня, коли на Росії святкують так званий день "побєдобєсія", може стати особливо небезпечним у всіх регіонах нашої держави.
- Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що на 9 травня дійсно очікують масованого обстрілу, при чому всієї території України. Водночас заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив, що в цей день можуть активізуватись російські диверсанти.
- Крім того, вперше з 2010 року під час параду над Кремлем з'явиться повітряний командний пункт Іл-80, який називають літаком "судного дня". У Reuters вважають, що так Путін пошле Заходу попередження.
- Водночас Путін на параді може оголосити загальнонаціональну мобілізацію та війну проти України (оскільки зараз росіянам кажуть тільки про "спецоперацію"). Однак Володимир Зеленський заспокоїв українців: "Для нас це нічого не змінює. Для нас війна вже триває 8 років, широкомасштабна війна триває понад 70 днів".
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