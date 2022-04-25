Оккупанты планируют разгромить группировку Объединенных сил на Востоке, – Генштаб

25 апреля начался 61 день войны России против Украины. Оккупанты продолжают наступать, обстреливать позиции ВСУ на Востоке, но украинские военные наносят врагу большие потери.

В Генштабе сообщили, что российские оккупанты проводят наступательные действия на Востоке.

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Они планируют разгромить группировку Объединенных сил и установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Российские военные хотят обеспечить сухопутный путь между Донбассом и оккупированным Крымом.

Обстрелы по позициям ВСУ

На Донецком и Таврическом направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

В Мариуполе по территории завода "Азовсталь" оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, несмотря на то, что там скрываются и мирные жители.

Также в Генштабе сообщили и о штурмовых действиях захватчиков в Попасной. В то же время только за прошедшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбили 7 вражеских атак и уничтожили много техники оккупантов.

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