Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону оккупированного Крыма, – Федоров

Оккупанты бегут из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники заметили на пункте пропуска в Чонгаре

Это было ожидаемо, поскольку успешное контрнаступление ВСУ не оставляет захватчикам шансов. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Важно Мы четко понимаем – псевдореферендум не состоится, – мэр Мелитополя о провалах оккупантов

Оккупанты везут награбленное

Чтобы вывезти краденое из Запорожской области, россияне взламывают гаражи и похищают гражданские машины. Федоров предупредил, что владельцам авто следует заранее обезопасить свой транспорт.

Может так случиться, что эвакуироваться на нем будут "освободители",

– написал мэр.

Никакого "референдума" не будет

Оккупанты в Мелитополе планировали провести свой псевдореферендум. Среди возможных дат было 11 сентября. Однако успешное контрнаступление ВСУ несколько испортило намерения россиян.

Еще одной причиной провала псевдореферендума, по словам Федорова, стали удачные атаки сил сопротивления на вражеские военные базы и штабы оккупантов. Напомним, что сегодня три громких взрыва прогремели в районе аэродрома, где оккупанты обустроили одну из военных баз.

Также немаловажную роль сыграло тотальное сопротивление населения временно оккупированных территорий. Дом коллаборанта Юрия Онищука взорвали. Это первый из топ-5 гауляйтеров из взрывного списка партизан. Онищук был псевдоруководителем КП "Водоканал".

Наступление ВСУ: последние новости

Украинские военные освободили от российских войск уже 3800 квадратных километров Харьковщины. Деоккупировали около 300 населенных пунктов. Среди них – Балаклея, Купянск, Изюм, а также Волчанск и поселок Казачья Лопань, что у границы с россией.

Также успехи есть в Донецкой области. В частности, ВСУ зашли в Святогорск, идут бои в окрестностях Лимана.

Наступление продолжается и на Юге. Под контроль Украины вернулось около 500 квадратных километров. ВСУ освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой ставок и Миролюбовка.

В ОК "Юг" отметили, что возможности оккупантов пополнять запасы сведены к нулю. Украинские военные держат под огневым контролем все мосты.

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