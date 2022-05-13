Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь "Азовстали"

Российские оккупанты пытаются попасть внутрь завода "Азовсталь". Для этого они обстреливают меткомбинат.

Враг хочет по земле пробраться на территорию завода. Для этого оккупанты прикрываются обстрелами.

Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь завода. Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится сложнее,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.