Оккупанты поднимают возраст "мобилизованных" из ОРДЛО до 65 лет

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей враг продолжает "мобилизацию".

Чтобы увеличить количество потенциальных "призывников" в Донецкой области, российские оккупанты увеличивают возраст "военнообязанных" – с 55 до 65 лет.

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На оккупированных территориях Луганской области по местному телевидению объявлена ​​мобилизация местного населения. Там в оккупационную армию пытаются привлечь студентов.

Учеников Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения регистрации. Тем, кому уже исполнилось 18 лет, лично звонит директор училища.

Похожая ситуация и в Луганском медицинском университете, в котором объявлено об обязательном прибытии и регистрации студентов старших курсов.

Известно, что мобилизованные в состав 1 армейского корпуса оккупационных войск отличаются крайне низким морально-психологическим состоянием и имеют устаревшее снаряжение. Их экипировка образца 1974 года, а защитные шлемы 1971 года выпуска.

Кроме того, среди личного состава распространяются слухи и панические настроения, вызванные большими потерями личного состава – на оккупированные территории постоянно прибывают тяжелораненые и грузы с телами.

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