Аби збільшити кількість потенційних "призовників" у Донецькій області, російські окупанти збільшують вік "військовозобов’язаних" – з 55 до 65 років.

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На окупованих територіях Луганської області по місцевому телебаченню оголошено мобілізацію місцевого населення. Там до окупаційної армії намагаються залучити студентів.

Учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення "реєстрації". Тим, кому вже виповнилося 18 років особисто телефонує директор училища.

Схожа ситуація й в Луганському медичному університеті, в якому оголошено про обов’язкове прибуття та реєстрацію студентів старших курсів.

Відомо, що "мобілізовані" до складу 1 армійського корпусу окупаційних військ вирізняються вкрай низьким морально-психологічним станом та мають застаріле спорядження. Їх екіпірування зразка 1974 року, а захисні шоломи 1971 року випуску.

Крім того, серед особового складу поширюються чутки та панічні настрої викликані великими втратами особового складу – на окуповані території постійно прибувають важкопоранені та вантажі з тілами.

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