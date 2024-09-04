В ВС предупредили о взлете бортов Ту-22: сколько их и откуда летят
Источник:Воздушные силы
Информация о том, что оккупанты подняли самолеты, появилась поздно вечером 4 сентября на официальном канале Воздушных сил.
Массированная атака по Украине была уже сегодня ночью и утром. Под атакой были разные области Украины.
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Что известно о взлете Ту вечером 4 сентября
Внимание! Взлет 2 бортов Ту-22 с аэродрома "Оленья". Курс – южный. Следите за нашими сообщениями!
– написали в Воздушных силах в 23:05.
Оккупанты запугивают украинцев ночными вылетами и обстрелами
Россияне регулярно поднимают истребители Ту, преимущественно делая это ночью. Их цель очевидна – запугать украинцев, терроризировать их, заставить чувствовать себя в опасности в собственных домах. Но благодаря ПВО большинство российских ракет не долетает до цели.
В июле дроны ГУР атаковали три аэродрома – в городе Энгельс Саратовской области, аэродром Дягилево в Рязанской области и аэродром Оленья в Мурманской области. На Оленье был поврежден дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец ТУ-22М3.
А в апреле даже впервые сбили российский Ту. Но врага это не остановило.
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Чем вооружены Ту и как их можно остановить
Х-22 – это противокорабельная ракета, которая не предназначена для ударов по наземным целям. Однако это не мешает России применять Х-22, точность которой низкая по сравнению с другими крылатыми ракетами, по наземным целям.
Масса боевой части Х-22 составляет до 1 тысячи килограммов. Это больше, чем у "Кинжала" и остальных российских ракет.
К сожалению, из-за высокой скорости перехватить ракету Х-22 крайне сложно. С высокой эффективностью противостоять ракете Х-22 может ЗРК Patriot, однако не другие системы ПВО, которые есть в Украине.
А вот сам самолет Ту-22м3, как стратегический бомбардировщик, может быть сбит различными системами противовоздушной обороны (ПВО). Среди ЗРК, которые есть у Украины, это С-300, "Бук", ЗРК Patriot, Iris-T, NASAMS и тому подобное.
Проблема заключается в том, что Россия атакует Ту-22м3 с дальних рубежей, куда ЗРК, которые имеет Украина, не достают. Чтобы преодолеть угрозу самолетов Ту-22м3, которые атакуют смертоносными ракетами Х-22, Украина может использовать западные истребители F-16.