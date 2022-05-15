Оккупанты подтвердили использование фосфорных и кассетных бомб в Украине: перехват СБУ

Идут 81 сутки борьбы Украины против российских оккупантов. Россия продолжает использовать запрещенное международными конвенциями оружие, в том числе кассетные и фосфорные средства поражения.

Об этом свидетельствует очередной перехват Службой безопасности Украины телефонного разговора оккупанта с его коллегой. В ней захватчик подтверждает, что они стреляют по территории нашего государства негуманными видами вооружения.

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Оккупант подтвердил использование Россией запрещенного оружия в Украине

Фосфорные и кассетные средства поражения – это особо опасные и негуманные виды вооружения, запрещенные международными конвенциями. Следовательно, Россия грубо нарушает законы и обычаи войны, применяя их в попытке уничтожить как можно больше мирных украинцев.

Все ждут, когда Володьку (Путина – ред. 24 канал) это все за*бет, он войска выведет и "Тополя" сюда накидает. А так все, что международными конвенциями было запрещено – кассеты, фосфор, – нам все разрешили, все пускаем туда,

– рассказал оккупант.

В Службе безопасности Украины отметили, что неоднократно фиксировали использование российскими захватчиками запрещенных средств поражения еще с 2014 года – в районе проведения АТО и ООС. С начала широкомасштабного вторжения эти военные преступления оккупанты совершают по всей линии фронта. СБУ уверяет, что документирует каждый из таких случаев.

В частности, перехват разговоров оккупантов и собранные данные войдут в материалы в международных судах, чтобы каждый российский военный преступник не смог избежать наказания.

Российский оккупант подтвердил использование запрещенного оружия против Украины: перехват СБУ

Напомним, что 15 мая в Офисе Президента Украины сообщили об очередном применении российскими оккупантами фосфорных зарядов в Донецкой области. В результате вражеского обстрела запрещенным оружием в селе Новокалиново Очеретинской общины сгорело несколько домов.

Кроме того, утром 14 мая враг обстрелял Днепропетровщину "Ураганами" и кассетными минами. Под огонь россиян попало село Шестерня в Криворожском районе. Оно граничит с Херсонской областью, ныне почти полностью находящейся под временной оккупацией. К счастью, пострадавших среди местных жителей не было. На местах обнаружения кассетных боеприпасов отработали пиротехники.

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