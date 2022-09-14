Бежали так, что штаны потеряли: пограничники показали, в чем воюет "вторая армия мира"
Источник:ГНСУ
Украинская армия продолжает выгонять российских оккупантов из населенных пунктов в Херсонской, Харьковской и Донецкой областей. Иногда путинские воины не успевают с собой даже штаны взять.
Каждый день появляются видео из освобожденных городов. Иногда эти ролики очень забавные, поскольку россияне оставляют после себя интересные "трофеи".
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Инновации от россиян: штаны с "вентиляцией"
Воины Вооруженных Сил Украины показали гардероб "второй армии мира". Комплект оккупанта это:
- дырявые штаны на ягодицах из Китая;
- балаклава, которую украинские военные назвали намордником;
- фуражка с резинкой;
- куртка с криво нашитым флагом россии и георгиевской лентой.
Сдержать смех, пересматривая видео от украинских военных, довольно тяжело.
Брошенная одежда оккупантов: забавное видео
Брошенные позиции россиян
Это далеко не первый случай, когда убегая захватчики забывают с собой взять вещи. Ранее стало известно, что на пункте дислокации возле Святогорска украинские воины нашли разное имущество оккупантов: оружие, боеприпасы, шлемы, сухпайки и даже предметы быта.
Вражеской армии "стоило бы беречь" свои боеприпасы, потому что путину все чаще приходится покупать оружие у государств, находящихся под жесткими санкциями. В частности, у Ирана и Северной Кореи.
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