Бежали так, что штаны потеряли: пограничники показали, в чем воюет "вторая армия мира"

Украинская армия продолжает выгонять российских оккупантов из населенных пунктов в Херсонской, Харьковской и Донецкой областей. Иногда путинские воины не успевают с собой даже штаны взять.

Каждый день появляются видео из освобожденных городов. Иногда эти ролики очень забавные, поскольку россияне оставляют после себя интересные "трофеи".

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Инновации от россиян: штаны с "вентиляцией"

Воины Вооруженных Сил Украины показали гардероб "второй армии мира". Комплект оккупанта это:

дырявые штаны на ягодицах из Китая;

балаклава, которую украинские военные назвали намордником;

фуражка с резинкой;

куртка с криво нашитым флагом россии и георгиевской лентой.

Сдержать смех, пересматривая видео от украинских военных, довольно тяжело.

Брошенная одежда оккупантов: забавное видео

Брошенные позиции россиян

Это далеко не первый случай, когда убегая захватчики забывают с собой взять вещи. Ранее стало известно, что на пункте дислокации возле Святогорска украинские воины нашли разное имущество оккупантов: оружие, боеприпасы, шлемы, сухпайки и даже предметы быта.

Вражеской армии "стоило бы беречь" свои боеприпасы, потому что путину все чаще приходится покупать оружие у государств, находящихся под жесткими санкциями. В частности, у Ирана и Северной Кореи.

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