Кожного дня з'являються відео зі звільнених міст. Інколи ці ролики надзвичайно кумедні, оскільки росіяни залишають після себе цікаві "трофеї".

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Інновації від росіян: штани з "вентиляцією"

Воїни Збройних Сил України показали гардероб "другої армії світу". Комплект окупанта це:

продірявлені штани на сідницях з Китаю;

балаклава, яку українські військові назвали намордником;

кашкет з гумкою;

куртка з криво нашитими прапором росії та георгіївською стрічкою.

Стримати сміх, дивлячись огляд від українських військових, досить важко.

Загублений одяг окупантів: кумедне відео

Покинуті позиції росіян

Це далеко не перший випадок, коли тікаючи, загарбники забувають зі собою взяти речі. Раніше стало відомо, що на пункті дислокації біля Святогірська українські вояки знайшли різне майно окупантів: зброю, боєприпаси, шоломи, сухпайки й навіть предмети побуту.

Ворожій армії "вартувало б берегти" свої боєприпаси, бо путіну усе частіше доводиться купляти зброю у держав, які перебувають під жорсткими санкціями. Зокрема в Ірану та Північної Кореї.

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