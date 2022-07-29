В Херсоне оккупанты похитили теплоход, чтобы переправляться через Днепр

российские захватчики украли пассажирский теплоход, который причалил к берегу на Карантинном острове. На нем они теперь переправляются через Днепр.

Всего за сутки 28 июля полиция открыла 17 уголовных производств по военным преступлениям россиян против мирного населения Херсонщины. Об этом сообщили в местном отделе полиции.

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россияне похитили теплоход в Херсоне

В Херсоне военные рф завладели пассажирским теплоходом, который был пришвартован на Карантинном острове,

– пишет полиция.

Впоследствии стало известно, что российские захватчики используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.

Какие еще преступления совершили россияне за сутки 28 июля

В Херсонской области оккупанты ракетами обстреляли села Белогорка и Андреевка. В результате погибли 5 человек.

Из-за артобстрелов поселков Архангельское и Высокополье смертельные ранения получили еще 2 человека. россияне атаковали из артиллерии также села Осокоровка, Ровнополье и Ивановка Бериславского района. 6 человек получили ранения.

Кроме того, захватчики атаковали Нововоронцовку, Белую Криницу, Потемкино и Высокополье. Там повреждены и разрушены дома.

В трех селах Бериславского района вооруженные россияне угнали два легковых автомобиля и два грузовика. Всё это документирует полиция.

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