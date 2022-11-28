МАГАТЭ пытается давить на Россию: эксперт предположил, когда оккупанты покинут Запорожскую АЭС

Военные корреспонденты России сообщают, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС. Это может быть еще одним элементом гибридной войны, однако МАГАТЭ серьезно давит на Россию также, чтобы та покинула АЭС.

Такое мнение 24 каналу озвучил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Ранее сообщалось о том, что в Кремле отреагировали на заявления об отводе войск из ЗАЭС.

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МАГАТЭ давит на Россию

Омельченко рассказал, что война идет не только на поле боя, но и в информационной плоскости. Поэтому сообщение о том, что россияне собираются покинуть ЗАЭС, может быть ложным. Впрочем, МАГАТЭ, представители которой находятся на станции, серьезно давит на Россию, чтобы на ЗАЭС создать безопасную зону.

Кроме этого, сейчас на Россию серьезно давят по этому вопросу господин Эрдоган, президент Турции. Не забываем, что Макрон подключился к этой работе и даже Папа Римский. Однако главный фактор, который заставит россиян уйти со станции – это ВСУ,

– отметил директор энергетических программ Центра Разумкова.

Россиянам придется уйти все равно

Он продолжил, что ВСУ понемногу освобождают Запорожскую область. Поэтому эти факторы и влияют на то, что россияне задумываются о выводе войск. Ситуация похожа на ту, которая была в Херсоне.

"Тогда одни говорили, что остаются там навсегда, другие – о том, что выходят. Однако, по моему мнению, достаточно реальный сценарий, что ЗАЭС вернется под контроль МАГАТЭ, а затем под контроль украинской компании "Энергоатом" к Новому году", – заметил Омельченко.

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Россияне на ЗАЭС

По его словам, есть разная информация о том, что сейчас происходит на ЗАЭС. "Энергоатом" сообщает, что россияне собираются покидать станцию и привычно для себя совершают мародерства. Есть другая информация, что около 2, 4 и 6 энергоблоков они разворачивают большее количество войск для постоянной дислокации.

Проверить эту информацию сложно. Впрочем, однозначно какое-то движение там происходит, видимо, россияне услышали, что там пахнет жареным. Дыма без огня не бывает,

– подчеркнул директор энергетических программ Центра Разумкова.

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