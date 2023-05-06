Действительно ли оккупанты полностью остановили работу Запорожской АЭС: заявление Энергоатома

Российские оккупанты заявили, что "остановили все энергоблоки" на Запорожской атомной электростанции. Однако в НАЭК "Энергоатом" опровергли эту информацию.

В "Энергоатоме" заявили, что на 6 мая изменений в работе захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции нет.

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Станция не производит электрическую энергию, зато потребляет ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей,

– говорится в сообщении.

В то же время в Энергоатоме отметили, что 5 энергоблоков ЗАЭС сейчас находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок – в состоянии горячей остановки.

"Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности", – добавили в компании.

Там призывали доверять только официальную информацию и не читать пропагандистские ресурсы.

Что этому предшествовало

Ранее в инфопространстве распространили информацию, что оккупанты на Запорожской атомной электростанции "остановили все энергоблоки".

Предполагалось, что российские военные могли готовить провокации на оккупированных территориях Запорожской области, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины.

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. "Энергоатом" заявлял о давлении российских военных на персонал станции. Россия устраивала обстрелы станции и разместили на ее территории оружие и военную технику, что представляет значительную опасность.