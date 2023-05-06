Действительно ли оккупанты полностью остановили работу Запорожской АЭС: заявление Энергоатома

6 мая 2023, 15:46
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Российские оккупанты заявили, что "остановили все энергоблоки" на Запорожской атомной электростанции. Однако в НАЭК "Энергоатом" опровергли эту информацию.

В "Энергоатоме" заявили, что на 6 мая изменений в работе захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции нет.

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Станция не производит электрическую энергию, зато потребляет ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей,
– говорится в сообщении.

В то же время в Энергоатоме отметили, что 5 энергоблоков ЗАЭС сейчас находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок – в состоянии горячей остановки.

"Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности", – добавили в компании.

Там призывали доверять только официальную информацию и не читать пропагандистские ресурсы.

Что этому предшествовало

  • Ранее в инфопространстве распространили информацию, что оккупанты на Запорожской атомной электростанции "остановили все энергоблоки".
  • Предполагалось, что российские военные могли готовить провокации на оккупированных территориях Запорожской области, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины.

Справка. Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. "Энергоатом" заявлял о давлении российских военных на персонал станции. Россия устраивала обстрелы станции и разместили на ее территории оружие и военную технику, что представляет значительную опасность.
Автор: Анастасія Лукашевська