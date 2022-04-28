Оккупанты полностью разрушили один из корпусов Приазовского государственного университета

Российские изверги продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. На этот раз оккупантам воспрепятствовал Приазовский государственный технический университет в Мариуполе.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет. На странице учреждения опубликовали фото разрушенного русскими военными одного из корпусов учебного заведения.

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Угроза для России

На снимках видно, что корпус Приазовского государственного технического университета разбит. В городском совете предположили, что образование для России представляет угрозу.

"Люди, умеющие думать, анализировать, критически мыслить и бороться за свои права. Это российскому режиму не нужно, это не в его стиле", – отметили в ведомстве.



Российские оккупанты разбили учебный корпус университета / Фото Мариупольского городского совета

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Сегодня, 28 апреля, из-за обстрелов российских оккупантов "Азовстали" в Мариуполе обрушилась часть помещений госпиталя. В то время там было более 500 раненых и врачей.

Российские захватчики начали обыскивать и задерживать мариупольцев в районе парка "Радуга". Местные власти просят жителей быть очень осторожными.

Кроме того, рашисты привлекают жителей Мариуполя к принудительным работам. Сегодня, 28 апреля, стало известно о том, что оккупанты заставляют гражданских разбирать завалы Драматического театра под присмотром российских военных.

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