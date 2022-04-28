Про це повідомила Маріупольська міська рада. На сторінці установи опублікували фото зруйнованого російськими військовими одного з корпусів навчального закладу.
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Загроза для Росії
На знімках видно, що корпус Приазовського державного технічного університету вщент розтрощений. У міській раді припустили, що освіта для Росії є загрозою.
"Люди, які вміють думати, аналізувати, критично мислити та боротися за свої права. Це російському режиму не потрібно, це не в його стилі", – зазначили в установі.
Російські окупанти розтрощили навчальний корпус університету / Фото Маріупольської міської ради
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- Сьогодні, 28 квітня, через обстріли російських окупантів "Азовсталі" в Маріуполі обвалилась частина приміщень шпиталю. У той час там було понад 500 поранених та лікарів.
- Російські загарбники почали обшукувати та затримувати маріупольців у районі парку "Веселка". Місцева влада просить жителів бути вкрай обережними.
- Крім того, рашисти залучають жителів Маріуполя до примусових робіт. Сьогодні, 28 квітня, стало відомо про те, що окупанти силують цивільних розбирати завали Драматичного театру під наглядом російських військових.
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