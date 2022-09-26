Кинбурнскую косу посетило "бавовнятко": там оккупанты прятали центр управления дронами

Российские оккупанты спрятали центр управления и подготовки операторов иранских дронов в Чулаковке возле Кинбурнской косы. Россияне думали, что это труднодоступное место, но ВСУ достали их даже там.

Украинские защитники удачно ответили россиянам за "прилеты" по Одессе. Напомним, что в последнее время оккупанты атакуют город именно беспилотниками.

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"Хлопок" возле Кинбурнской косы

Сезон "хлопка" продолжается. ВСУ нанесли удар по оккупантах в Чулаковке, где у врагов был центр управления дронами.

Украинская разведка вместе с мастерами высокоточной стрельбы отработали на "отлично", россияне горят,

– говорится в сообщении.

Смотрите, как оккупанты отвечают за атаки на украинские города:

Россияне атаковали Одесскую область дронами

Российские военные атаковали Одесскую область дронами-камикадзе в ночь с 25 на 26 сентября. В ОК "Юг" добавили, что один дрон удалось уничтожить силами ПВО, а два других попали в объект военной инфраструктуры. В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения. Пострадавших в результате атаки россиян нет.

25 сентября Одессу тоже атаковали дронами. Силы ПВО сбили один беспилотник. Мэр Одессы Геннадий Труханов информировал, что трижды враг попал в админздание в центре города.

Что известно об иранских дронах, которые массово сбивают на Юге

Shahed-136 – это дрон-камикадзе или так называемый бражирующий или курсирующий боеприпас, может преодолевать расстояние до 2500 километров и обычно их запускают парами или даже "стаей".

Накануне главный редактор Defence Express Олег Катков отметил, что неизвестны подробные характеристики Shahed-136. В то же время иранские дроны опасны для гражданских, поскольку некоторые их детали являются сомнительным качеством и могут упасть где угодно.

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