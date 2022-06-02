Оккупанты понесли потери возле Лимана и отошли, похожая ситуация – в районе Северодонецка

На Донбассе сейчас продолжаются ожесточенные бои. Наши военные мужественно противостоят русским бойцам и уничтожают их. В частности, оккупанты понесли потери возле Лимана. Подобная ситуация рядом с Северодонецком.

Таковы данные утренней сводки Генштаба ВСУ. Его опубликовали 2 июня около 07:00.

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Что касается Лиманского направления, то бои шли близ населенного пункта Райгородок. Там российские захватчики понесли потери, поэтому им пришлось отойти.

Подобная ситуация и на Северодонецком направлении. Российские бойцы пытались штурмовать Боброво и Устиновку, используя минометы. Но и там им не удалось добиться желаемых результатов.

В целом, по Донецкому направлению российские военные продолжают открывать огонь по нашим позициям. Бьют захватчики как из минометов, так и из ствольной и реактивной артиллерии.

Не оставляют попыток оккупанты штурмовать Камышеваху. Они пробуют взять под свой контроль город. Известно, что частично реализовать свои намерения бойцы страны-агрессора смогли. Но бои все еще продолжаются.

Отступить врагу пришлось в районе Нагорного и Белогоровки. Там наши военные накрыли оккупантов огнем, из-за чего им пришлось прекратить попытки штурма.

А вот на Славянском направлении у российских военных другая стратегия. Там они пытаются закрепиться на тех позициях, которые они уже заняли. Кроме того, бойцы второй армии мира продолжают проводить разведку. Это им нужно, чтоб возобновить наступательные деяния. В то же время они открывают огонь из артиллерии по Довгенькому, Курульке, Вернополью и Долине.



Актуальная карта боевых действий на 2 июня / liveuamap

За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях нашим военным удалось отразить тринадцать вражеских атак. Во время этого в металлолом превратили два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре автомобиля. Кроме того, наши ПВО сбили семь беспилотников типа "Орлан-10".

Оккупанты продолжают пополнять ряды "двухсотых"

Обратим внимание, что наши военные продолжают титанически противостоять российской агрессии. За три месяца они уничтожили несколько десятков бойцов из России. И эта цифра растет с каждым днем.

По состоянию на 1 июня в Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения защитники и защитницы Украины отправили в загробный мир 30 700 российских бойцов. Отметим, что эта цифра приблизительна, ведь в районах активных боевых действий вести точную статистику очень сложно.

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