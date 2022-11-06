Около 30 ликвидированных: ВСУ показали роковой результат провальной атаки оккупантов

Россия гнушается человеческими жизнями, вследствие чего несет большие потери в войне против Украины. Командиры отдают приказы солдатам идти в атаку, заканчивающуюся массовой гибелью в рядах оккупантов.

Украинские военные показали последствия одного из наступлений оккупантов , закончившегося трагедией для россиян. В результате неудачного штурма погибли около 30 русских солдат.

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оккупанты провели неудачный штурм

В ВСУ отмечают, что оккупанты проводят такие наступательные действия каждый день. Следовательно, примерно каждый раз россияне вынуждены мириться с такими серьезными потерями в живой силе.

Уничтоженные оккупанты после неудачного наступления: видео

ВСУ продолжают уничтожать кафиров

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 6 ноября в Украине уже погибли 75 930 кафиров . За последние сутки ВСУ уничтожили 490 врагов.

Кроме того, в Генштабе ВСУ уточнили информацией о потерях оккупантов за предыдущие дни . Так в Чулановке в Херсонской области ВСУ нанесли удар по району сосредоточения подразделения оккупантов.

Кстати , ВСУ ударили по переправе и колонне кафиров в Херсонской области.

В населенном пункте Басань в Запорожье поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил России, в результате чего уничтожено до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих.

В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск.

Следует добавить, что под Макеевкой в Луганской области ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян . Родственники мобилизованных из Воронежской области рассказали, что из 570 кафиров выжили только 29.

Вниманию – ВСУ в Луганской области уничтожили батальон мобилизованных россиян: смотрите видео