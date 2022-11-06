Українські військові показали наслідки одного з наступів окупантів, який закінчився трагедією для росіян. Унаслідок невдалого штурму загинуло близько 30 російських солдатів.
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Окупанти провели невдалий штурм
У ЗСУ зазначають, що окупанти проводять такі наступальні дії щодня. Відтак, приблизно щоразу росіяни вимушені миритися з такими серйозними втратами в живій силі.
Знищені окупанти після невдалого наступу: відео
ЗСУ продовжують знищувати окупантів
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 6 листопада в Україні вже загинуло 75 930 окупантів. За останню добу ЗСУ знищили 490 ворогів.
- Крім того, у Генштабі ЗСУ уточнили інформацією щодо втрат окупантів за попередні дні. Так у Чулаківці на Херсонщині ЗСУ завдали удару по району зосередження підрозділу окупантів.
До речі ЗСУ вдарили по переправі і колоні окупантів на Херсонщині
- У населеному пункті Басань на Запоріжжі вражено штаб одного з підрозділів збройних сил Росії, внаслідок чого знищено до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні військовослужбовців.
- У районах населених пунктів Пологи та Марфопіль знищено 20 одиниць військової техніки та поранено до 80 військовослужбовців російських окупаційних військ.
- Варто додати, що під Макіївкою в Луганській області ЗСУ розбили цілий батальйон мобілізованих росіян. Родичі мобілізованих з Воронезької області розповіли, що з 570 окупантів вижили лише 29.
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