Оккупанты попали двумя ракетами в остров Хортица
Источник:телеграм Запорожской ОВА
Сегодня, 21 апреля, Россия ударила крылатой ракетой по Запорожью. Она попала в остров Хортица. Несколько позже туда выпустили еще одну вражескую ракету.
Первая ракета, запущенная врагом в 12:45, попала в район Преображенского моста. В то время по железнодорожному полотну моста двигался эвакуационный поезд Запорожье – Львов. Взрывная волна повредила 4 его вагона.
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Взрывная волна повредила 4 его вагона – у них вылетели окна. Пассажиры поезда, к счастью, не пострадали.
Менее чем через час, в 13:30, произошел второй ракетный удар по острову Хортица. В результате были ранены 8 граждан и повреждено здание санатория-профилактория одного из предприятий.
Повреждения, причиненные ракетным ударом по Хортице / Фото из телеграма Запорожской ОВА
Враг целился в самое сердце Украины – святую Хортицу, которая была свидетелем многих войн, чьи тысячелетние скалы могут рассказать о мощи и доблести, непобедимой силе наших воинов. Хортица испокон веков защищала Запорожье, а мы будем защищать Хортицу,
– прокомментировали обстрел остова в Запорожской ОВА.
Запорожская областная прокуратура уже открыла уголовное производство по факту обстрела. Россию обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.
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