Оккупанты попали в Ивано-Франковский аэропорт: видео

24 февраля 2022 , 08:34
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Источник:

телеграм "Лачен"

Россияне обстреляли Ивано-Франковский аэропорт. Момент обстрела попал на видео.

Кроме того, атаковали аэропорты в Херсоне и Чугуеве.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

На видео видно, как в аэропорт попала ракета. Его охватил пожар. О пострадавших пока нет информации.

Россия напала на Украину

Утром 24 февраля по Украине раздаются обстрелы и взрывы. Россияне атакуют военные объекты. Из-за этого по всей стране ввели чрезвычайное положение.

  • Обстреляли аэродром города Луцк (травмирован 1 человек),
  • Загорелись военные склады села Радушинцы Полтавской области, села Россошки Черкасской области.
  • Обстреляли воинскую часть в городе Каменка-Бугская Львовской области.
  • Село Ивница Житомирской области – попал снаряд на территорию военного склада.
  • В Хмельницком попали во взлетную полосу военного аэродрома.
  • В аэродром Краматорска попал снаряд.
Автор: Ольга Музика