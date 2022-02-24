Оккупанты попали в Ивано-Франковский аэропорт: видео
24 февраля 2022 , 08:34Читати новину українською
Источник:телеграм "Лачен"
Россияне обстреляли Ивано-Франковский аэропорт. Момент обстрела попал на видео.
Кроме того, атаковали аэропорты в Херсоне и Чугуеве.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
На видео видно, как в аэропорт попала ракета. Его охватил пожар. О пострадавших пока нет информации.
Россия напала на Украину
Утром 24 февраля по Украине раздаются обстрелы и взрывы. Россияне атакуют военные объекты. Из-за этого по всей стране ввели чрезвычайное положение.
- Обстреляли аэродром города Луцк (травмирован 1 человек),
- Загорелись военные склады села Радушинцы Полтавской области, села Россошки Черкасской области.
- Обстреляли воинскую часть в городе Каменка-Бугская Львовской области.
- Село Ивница Житомирской области – попал снаряд на территорию военного склада.
- В Хмельницком попали во взлетную полосу военного аэродрома.
- В аэродром Краматорска попал снаряд.